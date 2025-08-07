Não há humilhação em Lula telefonar a Trump, afirma Doria

O ex-governador de São Paulo João Doria reforçou o apelo por uma interlocução entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, na crise das tarifas, após o chefe de Estado do Brasil declarar que não vai se humilhar em uma ligação a seu correspondente norte-americano. "Não há humilhação nenhuma em você telefonar, desde que o seu objetivo seja tratar economicamente do tema e não politicamente do tema", comentou Doria em entrevista concedida a jornalistas após encerrar um fórum realizado pelo Lide, sua empresa de eventos, em Mumbai, na Índia.

Na quarta-feira, em entrevista à Reuters, Lula disse que não vê disposição de Trump em negociar e que, por isso, não vai passar pela humilhação de entrar em contato com o presidente norte-americano.

Antes de Doria, a fala do presidente brasileiro já havia sido criticada durante o fórum do Lide pelo governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado, Sérgio Longen.