OMC vê desaceleração no comércio global em 2025 com tarifas, após crescimento sólido em 2024

O comércio global registrou forte expansão em 2024, mas enfrenta uma perspectiva mais incerta para 2025, segundo o relatório anual divulgado nesta quinta-feira pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

De acordo com o documento, o volume de comércio de mercadorias cresceu 2,9% em 2024 e superou o avanço do PIB global (2,8%) pela primeira vez desde 2017, exceto pelo período de recuperação pós-covid19. Já o comércio de serviços comerciais aumentou 6,8% em volume e 9% em valor.

A entidade, no entanto, reduziu suas previsões para 2025. "As tarifas em alta e a incerteza nas políticas comerciais levaram os economistas da OMC a revisar para baixo suas projeções", apontando agora para uma leve contração de 0,2% no comércio de bens e crescimento de apenas 4% nos serviços.