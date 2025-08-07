Ouro fecha em alta, seguindo tendência de ganhos apoiada por perspectivas para o Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta, 7, seguindo uma tendência de ganhos para o metal, que vem apoiado pelas perspectivas para a economia dos Estados Unidos e a postura do Federal Reserve (Fed). Os sinais do mercado de trabalho mais enfraquecido que o esperado no país vêm fortalecendo a visão de cortes de juros pelo banco central americano, o que tende a impulsionar o ouro. Além disso, fatores estruturais sugerem que a commodity é cada vez mais buscada diante de mudanças na ordem monetária, com uma grande demanda por bancos centrais.

O ouro com vencimento em outubro encerrou em alta de 0,59%, a US$ 3.425,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou hoje que ainda considera "adequado um corte de juros para este ano", mas ressaltou que "há muitos dados a serem analisados antes da reunião de setembro". Ele destacou que o payroll de julho "foi uma surpresa para todos" e revelou "turbulência econômica e rotatividade" no mercado de trabalho americano.