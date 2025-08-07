Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 7 mil na semana, a 226 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 7 mil na semana encerrada em 2 de agosto, para 226 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 7. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 219 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 218 mil para 219 mil.

O número de pedidos continuados, por sua vez, teve alta de 38 mil na semana até 26 de julho, para 1,974 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.