'Tarifas recíprocas' atualizadas dos EUA entram em vigor

As chamadas "tarifas recíprocas", exaltadas pelo presidente americano, Donald Trump, no que definiu como o Dia da Libertação, 2 de abril, foram atualizadas à 1h01 (de Brasília) desta quinta-feira, 7. A nova tabela define porcentuais para quase uma centena de países, entre eles o Brasil.

A relação traz 69 parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, que tem 27 países-membros, e as Ilhas Malvinas, território britânico. No total, são 94 países diretamente atingidos. Chama a atenção, por exemplo, o alto porcentual para a Suíça, de 39%, só superado pelo da Síria (41%) e pelo de Laos e Myanmar (40%).

No caso do Brasil, a tarifa recíproca foi mantida em 10%. A ela, somam-se 40% relativos à tarifa adicional punitiva que entrou em vigor na véspera. A exceção a essa taxação cumulativa de 50% são os 694 itens que constam de uma lista publicada na semana passada pelo governo americano, que continuarão pagando a taxa recíproca (10%), mas não a adicional (40%).