Após 4 altas seguidas, Ibovespa recua com influência de ações da Petrobras

O Índice Bovespa opera em leve baixa na manhã desta sexta-feira, 8, interrompendo uma sequência de quatro altas consecutivas. A queda é determinada essencialmente pelas ações da Petrobras que, juntas, representam mais de 11% da carteira teórica do índice. Os papéis respondem a dados específicos do balanço da estatal no segundo trimestre. A queda do Ibovespa vai na contramão do mercado acionário norte-americano, onde a sexta-feira é de ganhos.

A Petrobras anunciou no final da tarde da quinta-feira que teve lucro líquido de US$ 4,734 bilhões no segundo trimestre do ano, revertendo um prejuízo de US$ 344 milhões no mesmo período do ano passado.

O resultado veio em linha com as estimativas do Prévias Broadcast, mas alguns aspectos do balanço, como a geração de caixa, decepcionaram. A estatal informou ainda que distribuirá dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares no valor de R$ 8,66 bilhões. Embora o valor dos dividendos tenha ficado aquém do esperado, o UBS BB manteve a recomendação de compra para o papel.