Bolsas de NY fecham em alta com tarifas, balanços e escolhas para Fed; Nasdaq tem recorde

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 8, com Nasdaq renovando recorde histórico, e encerrando uma semana de ganhos para os índices. Os desdobramentos das disputas comerciais desencadeadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguem no radar, inclusive afetando a temporada de balanços, que está em sua reta final. Além disso, as indicações do republicano ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e suas negociações com a Rússia sobre a guerra da Ucrânia chamam a atenção.

O índice Dow Jones subiu 0,47%, fechando em 44.175,61 pontos. O S&P 500 avançou 0,78%, aos 6.389,45 pontos, enquanto o Nasdaq registrou alta de 0,98%, com 21.450,02 pontos. Na semana, houve altas de 1,35%, 2,43% e 3,87%, respectivamente. A Apple foi destaque, subindo 4,24% na sessão e 13,33% na semana, no maior ganho semanal desde 2020, com notícias sobre novos investimentos.

No lado comercial, o governo Trump impôs tarifas a barras de ouro de um quilo, em uma medida que ameaça desestabilizar o mercado global do metal precioso e que representa um novo golpe à Suíça, que foi tarifada em 39% por Washington e é o maior centro de refino do mundo. A produtora de ouro americana Royal Gold subiu 2,20%.