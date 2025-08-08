Brasilcap aumenta faturamento em 11,2% no primeiro semestre, para R$ 3,5 bi

Segundo o presidente da Brasilcap, Antonio Carlos Teixeira, os números alcançados no primeiro semestre refletem o sucesso da estratégia de crescimento adotada pela0 companhia. "Estamos focados em desenvolver ainda mais a eficiência, a personalização e a competitividade no mercado de capitalização. Estamos reduzindo o tempo de compra, desenvolvendo novos produtos e viabilizando uma arquitetura de sistemas e negócios mais flexível, escalável e orientada a dados", enumera Teixeira.

A avaliação do executivo pode ser exemplificada pelo crescimento acelerado das vendas online: os produtos digitais oferecidos pela Brasilcap alcançaram faturamento de R$ 208,3 milhões no semestre, alta de 30,6%, somando todos os títulos digitais ativos. Apenas em novas vendas online, a companhia faturou R$ 47,22 milhões, crescimento de 76,5%.

Para a Brasilcap, este resultado reflete o sucesso da estratégia de transformação digital da companhia, com foco na modernização das operações, no desenvolvimento do portfólio de produtos digitais e na ampliação da experiência do cliente.

30 anos

Em comemoração aos seus 30 anos de existência, a Brasilcap acaba de lançar o título de capitalização "Ourocap 30 anos". O Ourocap, lançado juntamente com a fundação da Brasilcap - ampliou o portfólio da companhia e reforçou o protagonismo deste que é o seu principal produto. Além disso, a companhia segue também diversificando seu portfólio de produtos voltados a novos negócios, explorando de forma estratégica as modalidades Garantia, Incentivo, Popular, Filantropia Premiável e Tradicional.

"Os 30 anos da Brasilcap são um marco que comprova a maturidade da empresa e sua relevância no mercado nacional de capitalização. A longevidade e a estabilidade são possíveis quando se mantém uma equipe coesa e alinhada, e aí está a enorme importância da atuação dos nossos profissionais na construção destes resultados", afirma o presidente, Antonio Carlos Teixeira.