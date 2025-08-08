CEO da Intel responde após Trump pedir sua renúncia por suposto conflito de interesse

O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, afirmou que sempre atuou "dentro dos mais altos padrões legais e éticos", em resposta a declarações do presidente Donald Trump, que pediu sua renúncia imediata por possível conflito de interesse.

Na quinta-feira, Trump escreveu na rede Truth Social: "O CEO da Intel está altamente CONFLITANTE e deve renunciar, imediatamente. Não há outra solução para este problema. Obrigado pela sua atenção a este problema!"

A publicação veio após o senador Tom Cotton enviar uma carta ao presidente do conselho da Intel, Frank Yeary, expressando preocupação com os investimentos e vínculos de Tan com empresas de semicondutores supostamente ligadas ao Partido Comunista Chinês (PCCh) e ao Exército de Libertação Popular. Cotton questionou se Tan teria se desfeito dessas participações para evitar conflito de interesse.