Déficit orçamentário dos EUA somou US$ 1,6 trilhão em 10 meses, aponta CBO

O déficit orçamentário federal dos Estados Unidos somou US$ 1,6 trilhão nos dez primeiros meses do ano fiscal de 2025, de acordo com estimativa divulgada pelo Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês). O montante é US$ 109 bilhões superior ao registrado no mesmo período do exercício anterior.

Em janeiro, o CBO havia projetado um déficit total de US$ 1,9 trilhão para o ano fiscal de 2025. A próxima atualização das estimativas será publicada em setembro. Em julho, o déficit mensal foi estimado em US$ 289 bilhões, alta de 19% ante o mesmo mês de 2024.

As receitas totalizaram US$ 4,3 trilhões até julho, impulsionadas por um aumento de US$ 214 bilhões, ou 6%, nos impostos sobre renda de pessoa física e contribuições previdenciárias, reflexo de "salários mais altos e maior arrecadação".