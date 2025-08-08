Diretor do BC avalia que política monetária não vem perdendo potência

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira, 8, que o entupimento dos canais de transmissão da política monetária que vem sendo citado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, é um problema estrutural, e não conjuntural. "Quando a gente faz as nossas estimativas, a gente não vê mudança de potência no período recente", disse Guillen, em um evento do Jota, em São Paulo. "Esse é um tema que eu estou estudando a fundo, e é muito mais estrutural do que conjuntural."

Ele também afirmou que o uso da expressão "continuação da interrupção do ciclo" pelo Comitê de Política Monetária (Copom) é clara, por mostrar o momento em que o colegiado está.

"Eu vejo essa expressão, na verdade, como muito clara sobre onde estamos, que é esse momento de, dado toda a incerteza, a gente ter cautela. E a cautela sugere uma interrupção para olhar, ver se a taxa de juros é apropriada. Uma vez definida essa taxa apropriada, vai ser um período bastante prolongado de taxa significativamente contracionista", disse Guillen.