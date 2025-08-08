Dólar fecha dia em alta de 0,25% com ruído político, mas cai 1,97% na semana

A ascensão de Tarcísio ao Palácio do Planalto representaria para uma ala do mercado financeiro a possibilidade de uma guinada na política econômica, com controle maior das contas públicas, o que se traduziria em redução dos prêmios de risco embutidos nos ativos domésticos.

"A notícia de que Bolsonaro não deve apoiar Tarcísio pode ter mexido um pouco com o dólar em um dia de liquidez bem baixa. Como o real teve uma semana bastante positiva, com sinais de entrada de fluxo estrangeiro ontem, é possível que a questão política tenha servido hoje de motivo para um ajuste", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa.

No exterior, o índice DXY - que mede a trajetória do dólar em relação a uma cesta se seis divisas fortes - recuava pouco mais de 0,15% no fim da tarde, na casa dos 98,263 pontos, após mínima aos 97,959 pontos. O Dollar Index caiu cerca de 0,80% na semana e mais de 1,70% neste início de agosto.

A semana também foi marcada por perda de força da moeda americana em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities, com destaque para peso colombiano, real, florim húngaro, zloty polonês e rand sul-africano.

Além disso, a moeda brasileira pode ter sido beneficiada pela redução das tensões comerciais após o governo Lula sinalizar que não pretende taxar produtos americanos nem quebrar patentes como forma de retaliação ao tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump.

Costa, da Monte Bravo, vê o enfraquecimento global do dólar como principal fator para apreciação do real ao longo da semana. Ele observa que o mercado incorporou aos preços dos ativos a perspectiva de início de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, com provavelmente redução acumulada de 75 pontos-base neste ano, após o resultado fraco de geração de vagas de trabalho nos EUA em julho, revelado pelo relatório de emprego (payroll) divulgado no dia 29.