Kepler Weber tem queda de 61% no lucro do 2º trimestre, mas vê retomada gradual

A companhia informou que a carteira contratada aumentou 13,8% na comparação anual, impulsionada pela ampliação da base de clientes e pela execução das ações comerciais. A empresa também registrou, no primeiro semestre, o maior volume de embarques dos últimos dez anos, com alta de 4% frente a 2024. "O volume faturado no primeiro semestre é maior inclusive do que 2022 e 2021, que foram anos bastante mais favoráveis", afirmou Nogueira.

Entre os segmentos, Agroindústrias registrou receita de R$ 107,2 milhões no trimestre, avanço de 9,2%, com aumento de 77,1% na base de clientes faturados. Reposição e Serviços cresceu 8,4%, para R$ 62,5 milhões, com alta de 10,2% no número de clientes. No semestre, esse segmento acumulou crescimento de 18,4%.

Negócios Internacionais manteve-se praticamente estável em R$ 30,9 milhões no trimestre. A Argentina foi responsável por 30% das vendas contratadas no semestre, consolidando-se como destino estratégico da companhia. "A Argentina saiu de zero dos nossos negócios internacionais há dois anos para mais de 30% já nesse primeiro semestre", disse o CEO. No segmento de Reposição e Serviços, o País já ocupa a segunda posição entre os destinos de exportação.

O segmento Fazendas faturou R$ 95,8 milhões, queda de 7,5% na comparação anual, pressionado por juros altos e preços mais baixos das commodities. Ainda assim, apresentou expansão de 32,9% na base de clientes. Foram contratados dez novos projetos no trimestre, somando R$ 73 milhões, com entregas previstas para o segundo semestre. Portos e Terminais recuou 60,8%, para R$ 14,7 milhões, refletindo uma base comparativa elevada no segundo trimestre de 2024. A margem bruta do segmento, contudo, avançou 0,8 ponto porcentual, para 36,4%, com crescimento de 20% na base de clientes faturados.

As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 24,1 milhões no trimestre, recuo de 3% na comparação anual. No semestre, a queda foi de 4,8%, mesmo sob pressão inflacionária. "Como um imóvel aqui em São Paulo: se a pessoa vai comprar financiado, com juros baixos, ele se preocupa menos com o preço. Mas se vai comprar com o próprio dinheiro, aperta mais o fornecedor", afirmou Nogueira, ao comentar o impacto dos juros nas margens comerciais.