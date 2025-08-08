OMC revisa projeção para comércio global de mercadorias, de queda de 0,2% para alta de 0,9%

A Organização Mundial do Comércio (OMC) revisou para cima a projeção para o comércio mundial de mercadorias para 2025, de contração de 0,2% prevista em abril para crescimento de 0,9%. A expectativa, no entanto, ainda é abaixo dos 2,7% projetados antes dos aumentos tarifários, informou a OMC.

"A elevação se deve principalmente à antecipação das importações nos Estados Unidos", afirmaram economistas da OMC em relatório. "No entanto, tarifas mais altas ao longo do tempo pesarão sobre o comércio, reduzindo o crescimento esperado do volume comercial para o próximo ano de 2,5% para 1,8%", avaliaram.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que o comércio global demonstrou resiliência diante de choques persistentes, incluindo os aumentos tarifários.