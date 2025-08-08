Ouro fecha em alta de 1%, renova recorde e salta 3,5% na semana, após tarifa dos EUA

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta sexta, 8, e atingiu recorde histórico, diante da imposição de tarifas pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre importações de barras de ouro de um quilo, em novo golpe à Suíça, que é um dos principais locais do mundo para o refino do metal precioso.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,09%, a US$ 3.491,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex). Na semana, o metal avançou 3,50%.

Em uma "carta de decisão" datada de 31 de julho, acessada pelo Financial Times, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA afirma que barras de ouro de um quilo e de 100 onças troy devem ser classificadas sob um código alfandegário sujeito a tarifas.