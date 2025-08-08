Pinterest registra lucro líquido de US$ 38,8 milhões no 2º trimestre

O Pinterest registrou lucro líquido de US$ 38,8 milhões, ou US$ 0,06 por ação, no segundo trimestre de 2025, maior do que os US$ 8,9 milhões, ou US$ 0,01 por ação, registrado no mesmo período do ano anterior. No entanto, os lucros ajustados foram de US$ 0,33 por ação, abaixo da projeção de analistas da FactSet, que esperavam US$ 0,35 centavos.

De acordo com o balanço, a receita da empresa de rede social ficou em US$ 998 milhões no período, acima dos US$ 853,7 milhões registrados no segundo trimestre de 2024 e maior do que a projeção de US$ 974,9 milhões em receita.

A receita média global por usuário aumentou 6% para US$ 1,74, e o Pinterest afirma que a geração z agora representa metade de todos os usuários. Ao todo, os usuários ativos mensais aumentaram 11% para 578 milhões.