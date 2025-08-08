Trump defende tarifaço e vê 'grande impacto positivo no mercado acionário'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma longa publicação na rede Truth Social nesta sexta-feira, 8, na qual defende a política de imposição de tarifas alfandegárias e critica a oposição, a que chama de "esquerda radical".
"As tarifas estão tendo grande impacto positivo no mercado acionário", afirmou Trump, ao dizer que os índices em Wall Street estão renovando sucessivos recordes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.