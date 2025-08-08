Venda de carros na China desacelera a 6,3% em julho, com menor demanda e redução de promoções

As vendas no varejo de carros de passeio subiram 6,3% em julho em relação ao ano anterior, para 1,8 milhão de veículos, mostraram dados da China Passenger Car Association (CPCA) nesta sexta-feira, 8, uma desaceleração em comparação ao aumento de 18% registrado em junho. Em comparação com o mês anterior, as vendas de carros de passeio caíram 12,4% em julho.

O crescimento mais lento acontece à medida que a demanda começou a esfriar após os esforços de Pequim para conter a guerra de preços no maior mercado de automóveis do mundo, e os dados refletiram um mês que viu menos promoções e cortes de preços do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com a CPCA, as promoções reduzidas coincidindo com um período sem novos subsídios governamentais "provaram ser um obstáculo para os consumidores".