Dólar ainda é rei, mas fiscal dos EUA e tarifas ameaçam reinado da moeda de reserva

Na corrida por um plano B, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, já apregoou "o momento global do euro", em uma defesa da abertura comercial em contraste com o protecionismo do presidente americano, Donald Trump. As lacunas no mercado unificado da União Europeia, porém, ainda dificultam a ascensão da divisa europeia, que há uma década protagonizou uma crise existencial. O yuan chinês também vem surfando na escalada da segunda maior economia do planeta, mas é travado pelo fechamento de uma China que, ao contrário dos EUA, não é uma democracia.

Em última análise, quem tem a palavra final sobre a designação da reserva global é o mercado. E o mercado sempre vai escolher a divisa associada à maior e mais líquida economia do mundo, afirma o ex-presidente do Fed de St. Louis James Bullard. No auge das grandes navegações, por volta do século 17, era o florim da Holanda. Com a Revolução Industrial do século 18, os britânicos impuseram a coroa à libra esterlina.

"Esse não é um resultado ditado por qualquer governo", diz Bullard. "É uma decisão de mercado que precisa ser tomada por milhões e milhões de participantes ao redor do mundo sobre qual moeda eles querem usar. E qual delas eles acham que é a mais líquida para uso em transações internacionais? A resposta hoje é o dólar americano", destaca.

A quem interessa o status de reserva global?

Na Casa Branca, os benefícios de ter a moeda de reserva global não são um ponto pacífico. A vantagem é o custo mais baixo do crédito, uma vez que todo o mundo está negociando com sua moeda, diz Kit Juckes, do Société Générale. Por outro lado, uma demanda muito forte dificulta a condução da política monetária nos EUA. "É uma faca de dois gumes", resume Juckes.

O tombo do dólar no primeiro semestre engrossou o coro de questionamentos sobre o tema. Mas em termos de comércio e precificação, o dólar continua rei. "Embora a justificativa seja muito boa do ponto de vista da gestão de risco, ainda estamos muito longe de o dólar ser desafiado em relação ao seu papel fundamental no sistema monetário internacional", comenta o estrategista-chefe de investimento na América Latina da BlackRock, Axel Christensen.