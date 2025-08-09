Lucro de Itaú, Bradesco e Santander vai a R$ 21 bilhões

No crédito, os bancos aumentaram a cautela no segundo trimestre e, na carteira de pessoa física, buscaram linhas com garantia. No Santander, o mais radical nessa estratégia, a carteira encolheu 1% na comparação trimestral, subindo 0,4%, no Itaú, e 1,3% no Bradesco.

Cautela

Em um cenário macroeconômico mais desafiador, com a economia dando mostras de desaceleração mais forte pela frente, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, ressaltou que é preciso manter cautela e preservar a qualidade das novas safras de crédito.

O banco é o que está crescendo mais no crédito, com avanço de 11,7% da carteira geral em 12 meses, ante 7%, do Itaú, e 1,5% do Santander. Mas também ficou mais seletivo, incluindo linhas como consignado privado, em que primeiro preferiu ver o novo produto do governo ter ajustes técnicos e operacionais antes de liberar empréstimos.

O balanço do Bradesco era o mais aguardado entre os três grandes privados por causa de seu processo de reestruturação. Noronha disse que a transformação segue dando resultados concretos, mas não acabou. "Estamos bem animados com tudo o que estamos fazendo no banco."

No Itaú, a expectativa era por um resultado sem surpresas, e foi o que aconteceu. Para os analistas da Genial Investimentos Eduardo Nishio e Nina Mirazon, o banco teve um trimestre "sólido e consistente", reforçando a liderança do Itaú em "escala, eficiência e lucratividade" quando comparado a seus concorrentes.