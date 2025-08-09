Magda diz que foi uma surpresa ruim a notícia de que a Braskem negocia ativos

O Estadão/Broadcast havia apurado na véspera que a Unipar analisa documentos para formalizar uma proposta para aquisição da subsidiária da Braskem nos Estados Unidos. A oferta pode superar US$ 1 bilhão, mas um valor final ainda depende de um escrutínio mais profundo dos números da subsidiária.

A perspectiva de uma venda se dá num momento de piora da situação financeira da Braskem, que na quinta-feira, 7, divulgou mais um balanço com prejuízo

Questionada pelos jornalistas, Magda disse que a possibilidade do negócio da Braskem chegou pelo "burburinho do mercado".

"Recebemos ontem (quinta-feira, 7) o (Nelson) Tanure na Petrobras como interessado em comprar a Braskem. Mas o que sinalizamos é que ninguém começa um negócio desprezando o próprio sócio. Um sócio, absolutamente, relevante", disse.

A Braskem é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht) e pela Petrobras. Tanure negocia a fatia da Novonor. Em 17 de julho, a Braskem informou que a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a potencial transação envolvendo as ações de emissão da Novonor com a Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações - veículo de investimentos detido por Tanure.

Segundo Magda, Tanure afirmou a William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, e Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de RI, não ter envolvimento com os fatos até aqui. Tanure atribuiu os acontecimentos a bancos relacionados à Braskem, segundo Magda.