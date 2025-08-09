Novas plataformas vão disputar mercado bilionário de títulos de empresas

B3, Bee4, CSD e SL Tools já estão se preparando para abocanhar um pedaço deste mercado, seja das grandes ou das pequenas companhias, por meio da oferta de um ambiente de negociação e estruturas para o registro e liquidação. Cada uma delas está em diferente estágio, mas o fato é que a movimentação mostra que finalmente o mercado de crédito privado ganhou corpo.

A B3, que já tem uma história centenária em negociação de ações, relançou no ano passado sua plataforma para negociação de títulos de renda fixa, envolvendo públicos e privados. A Bee4 e a SL Tools vieram com estratégias semelhantes este ano, enquanto a CSD BR está autorizada desde dezembro do ano passado a registrar a emissão, depositar e liquidar debêntures.

Embora este seja um grande mercado, a dinâmica de negociação destes títulos é bem diferente do que a das ações, que têm um livro central de ordens e papéis padronizados. Os negócios com títulos de crédito privado ocorrem no chamado mercado de balcão, fechados privadamente entre as partes, e não há publicidade de preços.

Portanto, esse deve ser o grande desafio das empresas que vão agora testar este mercado, junto a bancos e corretoras, que já têm seus próprios ambientes de negociação, que concentram hoje quase todo o volume do mercado.

O que está sendo agora proposto pelas empresas de infraestrutura de mercado é a concentração de parte do volume de transações em uma única plataforma, com ordens de compra e venda expostas e negócios fechados ao melhor preço. A expectativa dessas companhias é de que, por meio de funcionalidades e ferramentas de gestão e investimento, possam atrair pelo menos parte do mercado.

Barreira cultural