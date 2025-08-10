Petz passa a vender planos de saúde para animais na internet

A Petz começou a aumentar a sua atuação no segmento de planos de saúde para animais de estimação, em uma nova aposta para reforçar a fidelização de clientes e ampliar a utilização de sua estrutura de serviços veterinários.

O produto, que estava em fase-piloto desde abril, agora é comercializado em 43 lojas da rede e deve começar a ser vendido online a partir do dia 18, segundo a diretora financeira da companhia, Aline Penna.

"Começamos com venda interna para funcionários, depois levamos para duas lojas e agora estamos expandindo. O próximo passo é o digital, onde a escalabilidade é maior", disse a executiva ao Estadão/Broadcast. A expansão vem sendo feita de forma gradual, com foco inicial em unidades de São Paulo, que concentram clínicas e hospitais próprios da rede.