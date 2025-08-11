Apex anuncia abertura de escritório do Brasil em Washington

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, anunciou a abertura de um escritório em Washington para reforçar a defesa comercial brasileira diante das recentes medidas impostas pelos Estados Unidos, e que afetam diretamente o agronegócio.

"Estamos focados em não tirar a nossa presença nos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo e é muito importante trabalhar separado de qualquer questão política ou comercial", afirmou, durante a abertura do 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio, em São Paulo.

Segundo Viana, as medidas não têm caráter apenas comercial, mas também político, o que dificulta a resolução. Ele destacou que o agro vive "um período de maior intensidade" e que 2025 tem superado os resultados recordes do ano passado, quando o setor exportou US$ 160 bilhões, o equivalente a 49% das vendas externas brasileiras.