Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, após semana de altas e com atenções à Ucrânia

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta segunda-feira, 11, após uma semana de ganhos para grande parte dos índices. A principal exceção é Londres, que teve movimento contrário, após o FTSE 100 recuar sob pressão das perspectivas de uma postura mais rígida do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Entre setores, as maiores quedas estiveram em defesa, com as ações pressionadas pelos desdobramentos de conflitos em Israel e na Ucrânia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,07%, a 546,70 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,37%, a 9.129,71 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,37%, a 24.072,34 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,57%, a 7.698,52 pontos. Cotações são preliminares.

O caos comercial e tarifário foi, por enquanto, deixado para trás - o que se traduziu em uma melhora no sentimento do Stoxx 600 na última semana, embora as implicações concretas cheguem à atenção dos investidores aos poucos, à medida que os dados fluem e mostram os danos, afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.