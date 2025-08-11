Brasil está fortalecido no cenário agropecuário global, diz secretário do Mapa

O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Guilherme Campos Júnior, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o Brasil se fortalece no cenário agropecuário global enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grave crise sanitária aviária e inflação de alimentos. Durante a abertura do 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio (Abag), em São Paulo, ele citou que a influenza aviária provocou o abate de quase 180 milhões de aves no país norte-americano, afetando a oferta e pressionando preços, enquanto no Brasil o único foco registrado foi controlado no Rio Grande do Sul, com 17 mil aves abatidas.

"A inflação dos alimentos lá está no auge. Faltaram ovos nos Estados Unidos", disse o secretário, ressaltando que "a sanidade brasileira botou o País num outro patamar". Segundo ele, esse diferencial contribui para consolidar o protagonismo internacional do agro nacional, resultado de "trabalho de gerações que vem se consolidando ao longo dos anos".

Campos avaliou que o crescimento do Brasil incomoda concorrentes e que, quando um país alcança relevância no setor, outros buscam "armas e ferramentas" alternativas para competir, numa referência indireta às tensões comerciais. Ele também posicionou o País como líder na transição energética, citando a trajetória iniciada com o Proálcool nos anos 1970. "O Brasil não precisa provar nada para o mundo a respeito da transição energética e da captura do crédito de carbono. O maior showroom da transição energética do mundo está aqui no Brasil", afirmou.