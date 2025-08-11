Começa reunião de Lula com ministros para discutir plano de contingência ao tarifaço dos EUA

Começou nesta segunda, 11, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir o plano de contingência em resposta à sobretaxa dos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entrou em vigor na quarta-feira, 6.

Participam da agenda o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O encontro ocorre no Palácio do Planalto.

Segundo relatos, o anúncio das medidas não deverá ser feito nesta segunda-feira, e poderá ficar para terça, 12, ou quarta-feira, 13. O plano deverá ser apresentado na forma de medida provisória (MP), que tem força de lei e vigência imediata a partir da sua publicação.