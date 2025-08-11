Dólar sobe com inflação, sanções dos EUA e plano de contingência de Lula no foco

Os investidores avaliam também o boletim Focus. A mediana para o IPCA de 2025 caiu pela 11ª vez seguida, de 5,07% para 5,05%, ainda acima do teto da meta de 4,50%. Para 2026, a projeção recuou pela quarta vez, de 4,43% para 4,41%.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou de 0,37% para 0,38% na passagem da quarta quadrissemana de julho para a primeira de agosto, segundo a FGV.

O Ministério de Minas e Energia aprovou como prioritário o projeto de expansão da Comgás, avaliado em R$ 1 bilhão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

Desde o anúncio da oferta do BRB por uma fatia do Banco Master, os presidentes das duas instituições têm se reunido com o Banco Central para prestar esclarecimentos sobre a operação. No entanto, a autorização enfrenta resistência da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, responsável pela compra.

O presidente Lula editou decreto que reabre o prazo para renegociação de contratos inadimplentes de regularização fundiária em áreas rurais da União e do Incra na Amazônia Legal, por meio de alienação e concessão de uso.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou a R$ 5,4361, com avanço de 0,25%, interrompendo uma sequência de cinco sessões de baixa, reagindo à informação de que Jair Bolsonaro estaria cada vez menos propenso a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência nas eleições de 20026. Apesar da alta no dia, a moeda acumulou queda de 1,97% na semana e de 2,94% nos primeiros dias de agosto, refletindo entrada de fluxo estrangeiro. O Dollar Index também recuou, com perdas de 0,80% na semana e mais de 1,70% no mês.