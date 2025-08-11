Dólar tem ligeira alta com liquidez reduzida e expectativa por dado de inflação dos EUA

Após subir 3,07% em julho, a moeda já cai nos sete primeiros pregões de agosto. No ano, recua 11,94% frente ao real.

"O dia foi fraco, com pequenos ajustes, sem um evento que direcionasse os negócios. O dólar caiu muito na semana passada no mercado internacional com a perspectiva de que o Fed corte os juros no mês que vem por conta da piora do mercado de trabalho americano", afirma o estrategista-chefe da EPS Investimentos, Luciano Rostagno.

Ele diz que o real se beneficia da desvalorização global do dólar e da expectativa de Selic em 15% ao ano por período prolongado, que mantém elevado o diferencial de juros e estimula carry trade.

Pela manhã, em evento da Associação Comercial de São Paulo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que não vê as projeções de inflação convergindo para a meta de 3% e que a autoridade monetária não se desviará "um milímetro" desse objetivo.

Investidores aguardam o plano de contingência do governo para mitigar o impacto da tarifa de 50% imposta pelos EUA a parte das exportações brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o vice Geraldo Alckmin para tratar do tema.

À tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, prevista para quarta-feira, 13, foi cancelada sem nova data. Ele citou entrevista de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e disse que "não há como não relacionar uma coisa com a outra".