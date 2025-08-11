Galípolo: volume de impulso fiscal para crescimento tem surpreendido economistas

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 11, que, desde o fim da pandemia, um mesmo montante de transferências fiscais do governo tem produzido um impulso positivo maior para o aquecimento da economia.

"Tenho feito a brincadeira de que as projeções dos economistas para o crescimento do PIB têm se parecido um pouco com os aplicativos de trânsito: quando você sai da sua casa, ele te dá um tempo de previsão de viagem e a cada esquina ele vai recalculando. A gente tem se comportado um pouco assim", detalhou Galípolo, reforçando que é por isso que as projeções do mercado para a economia têm sido revisadas para cima.

Segundo Galípolo, uma das explicações para isso é que as políticas fiscais desde a pandemia têm tido um caráter progressivo, o que significa transferências de renda para pessoas com mais propensão a consumir.