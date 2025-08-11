Governadora alerta Trump sobre ameaça de tarifas a empregos na indústria automotiva de Michigan

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, se reuniu em privado no Salão Oval com o presidente dos EUA, Donald Trump, para fazer um alerta que ele não queria ouvir: a indústria automotiva que ele alega querer salvar está sendo prejudicada por suas tarifas.

A democrata compareceu ao encontro com uma apresentação de slides para expor seus argumentos de forma visual. Conseguir a reunião, na última terça-feira (5), com o presidente republicano já foi uma conquista para alguém vista como uma candidata à indicação de seu partido para a Casa Branca em 2028.

A estratégia de Whitmer para lidar com Trump expõe o dilema que ela e outros líderes democratas enfrentam para tentar proteger os interesses de seus Estados e, ao mesmo tempo, expressar oposição à agenda dele. É uma dinâmica que Whitmer navegou de maneira muito diferente de vários outros governadores democratas.