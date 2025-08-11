IPC-S acelera em 3 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto, informou nesta segunda-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,37% para 0,38%, na passagem da quarta quadrissemana de julho para a primeira de agosto.

A aceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Salvador (0,22% para 0,38%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,16% para 0,28%) e São Paulo (0,69% para 0,74%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Recife (0,37% para 0,21%), Belo Horizonte (0,30% para 0,16%) e Brasília (0,34% para 0,26%), enquanto foi registrada retração no Rio de Janeiro (0,01% para -0,04%).