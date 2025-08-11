Juros longos recuam com curva de Treasuries, à espera de palestra de Galípolo

Os juros futuros longos têm viés de baixa, em sintonia com os rendimentos dos Treasuries, e os demais rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 11. O dólar tem leve alta. As atenções estão no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa nesta segunda-feira de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), às 10h30.

Além disso, às 17 horas haverá reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para discutir medidas para reduzir os impactos da tarifa comercial de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil.

Às 9h51, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,115%, de 14,120% no ajuste anterior.