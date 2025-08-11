Marisa Lojas reverte prejuízo e lucra R$ 2,1 milhões no 2º trimestre

A Marisa Lojas registrou lucro líquido de R$ 2,1 milhões no segundo trimestre deste ano e reverteu o prejuízo de R$ 102 milhões reportado em igual período de 2024. Segundo a companhia, este é o terceiro trimestre consecutivo de lucro líquido.

Para o presidente da Marisa, Edson Garcia, 2024 foi o ano da "reestruturação", 2025 está sendo o da "estabilização" e 2026 deverá marcar a "rentabilização". Com um aumento anual de 38,1% no volume de peças vendidas, a Marisa alcançou receita líquida de R$ 394,5 milhões, crescimento de 22,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

Por outro lado, vale destacar que a dívida líquida da Marisa cresceu 346,6%, passando de R$ 29,6 milhões para R$ 132,4 milhões. Esse aumento, ainda de acordo com a companhia, ocorreu diante da alta de 16,4% no endividamento e a retração de 88,4% no caixa disponível. Esse último indicador caiu de R$ 93 milhões no segundo trimestre de 2024 para R$ 10 milhões neste segundo trimestre.