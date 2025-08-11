Mediana de IPCA 2025 recua de 5,07% para 5,05%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 5,07% para 5,05%, a 11ª baixa seguida. A taxa está 0,55 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Considerando apenas as 60 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 5,03% para 5,05%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 11.

A projeção para o IPCA de 2026 caiu pela quarta vez consecutiva, de 4,43% para 4,41%. Considerando apenas as 58 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana recuou de 4,39% para 4,35%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.