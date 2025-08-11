Ouro fecha em queda em meio a tensões geopolíticas, tarifas e correção de ganhos

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 11, enquanto investidores mantêm expectativas para o encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, no qual devem ser discutidas possibilidades para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, bem como mais explicações para a tarifa ao metal dourado. O ouro também cedeu em movimento de correção aos ganhos recentes, após bater recorde na sessão de sexta-feira, 8.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 2,48%, a US$ 3.404,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Trump disse que a reunião com Putin será "apenas para sondar possíveis soluções para a guerra da Ucrânia" e espera uma discussão "bem construtiva". Para a StoneX, o encontro entre os líderes gera enfraquecimento da demanda por ativos considerados refúgios seguros, o que enfraquece os valores do ouro. "Ainda assim, as expectativas de múltiplos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve (Fed) estão impedindo que a perspectiva de curto prazo para o ouro seja totalmente pessimista", acrescenta.