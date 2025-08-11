Produção de motos cai em julho por férias programadas em Manaus, mostra Abraciclo

A produção de motocicletas teve no mês passado uma queda de 4,7% na comparação com julho de 2024, somando 140,3 mil unidades. Frente a junho, a produção caiu 9%, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 11, pela Abraciclo, a associação das montadoras de motos instaladas no polo industrial de Manaus, onde está a maior produção do veículo de duas rodas.

A queda na produção se deve, conforme a Abraciclo, às férias coletivas que já estavam programadas desde o início do ano.

As vendas de motos continuaram mostrando desempenho positivo, com alta de 23,1% na comparação com julho de 2024 e de 7,7% em relação a junho. Foi o segundo melhor mês de julho na história, somando 193,2 mil motos vendidas no mês passado.