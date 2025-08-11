Vibra: lucro líquido é de R$ 292 mi no 2º trimestre, queda de 66%

A Vibra apresentou lucro líquido de R$ 292 milhões no segundo trimestre de 2025, uma queda de 66,3% frente ao mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,472 bilhão, com queda de 5% na mesma base de comparação. A receita líquida foi de R$ 45,751 bilhões no período, com uma alta de 8,2%.

A companhia diz que atingiu o Ebitda em questão "mesmo absorvendo perdas relevantes com inventários" no trimestre. "No negócio de Distribuição, o Ebitda Ajustado foi de R$ 1,2 bilhão. Excluindo efeitos não recorrentes, como vendas de imóveis e recuperações tributárias, o Ebitda Ajustado Recorrente foi de R$ 1,0 bilhão, uma redução de 28% em relação ao mesmo período de 2024, explicada principalmente pelas perdas com inventário", afirma a companhia.

O volume total vendido no trimestre foi de 8,7 milhões de m?, estável na comparação anual e com crescimento de 4% sobre o trimestre imediatamente anterior. A companhia destaca que as vendas de lubrificantes cresceram 6% na comparação anual, atingindo o maior nível desde 2020.