Votorantim Cimentos tem 2º tri favorável com venda no Marrocos; investimentos seguem no radar

A companhia disse ainda que a melhora de preço acima do aumento de custos ampliou a rentabilidade e levou a uma margem Ebitda de 24%, crescimento de 1 ponto porcentual na comparação com o segundo trimestre de 2024.

Quanto ao aumento robusto na última linha, a empresa explica que houve impacto positivo na linha de impostos e do desinvestimento que a companhia fez no Marrocos concluído no período. "Ainda assim, desconsiderando o desinvestimento, teríamos um crescimento de dois dígitos", destaca o CEO global da Votorantim Cimentos, Osvaldo Ayres.

Os investimentos (Capex) no segundo trimestre do ano totalizaram R$ 808 milhões, 20% maior que no mesmo período do ano passado. Ayres afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a companhia tem seguido seu plano de investimentos, sem mudanças de rota até o momento, mas que a empresa sempre avalia a possibilidade de retorno de novos movimentos, o que pode ser influenciado por uma eventual queda de atividade econômica, fruto dos descompassos econômicos globais.

A Votorantim Cimentos tem um plano de investimento de R$ 5 bilhões, entre 2024 e 2028. Desses, R$ 2,3 bilhões estão em andamento. "Avaliamos a viabilidade econômica a cada decisão, à luz de perspectiva de crescimento econômico e perspectiva de taxa de juros, por exemplo. Neste momento, o plano permanece, mas os desafios e a volatilidade fazem com que a cada decisão, tenhamos de reavaliar se ele continua tendo sentido", acrescenta o CEO.

No fechamento do segundo trimestre, a alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado, foi de 1,78 vez, redução de 0,19 vez, comparada à alavancagem do mesmo período de 2024, considerando apenas as operações continuadas. No final do trimestre, o montante em caixa e aplicações financeiras da Votorantim Cimentos foi de R$ 5,2 bilhões, permitindo que a companhia cumpra com as suas obrigações financeiras pelos próximos quatro anos.

Em julho, a companhia renegociou uma de suas duas linhas de crédito rotativas no montante de US$ 250 milhões, com extensão de prazo para cinco anos, melhores condições e aumento do número de contrapartes. O CFO, Antonio Pelicano, explica que a empresa mantém 50% da dívida em dólar e a outra metade em reais, como uma forma de mitigar riscos e trazer equilíbrio ao seu balanço.