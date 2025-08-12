Americanas reduz prejuízo em 94,7% no 2º trimestre, para R$ 98 milhões

A Americanas reportou nesta terça, 12, um prejuízo líquido de R$ 98 milhões no segundo trimestre deste ano, reduzindo em 94,7% o prejuízo de R$ 1,865 bilhão apurado em igual período de 2024. O resultado, segundo a diretora Financeira (CFO) Camille Faria, reflete avanços operacionais e uma base de comparação ainda impactada, no ano passado, por despesas financeiras.

A executiva explicou, em entrevista ao Estadão/Broadcast, que o prejuízo do segundo trimestre de 2024 foi impactado por um efeito contábil, pois na época a varejista ainda estava em processo de renovação da dívida. Isso porque o plano de recuperação judicial já havia sido aprovado e estava em implementação, mas contabilmente ainda se reconheciam juros sobre uma dívida financeira superior a R$ 30 bilhões.

"O indicador do segundo trimestre do ano passado foi contaminado por essas despesas. Mas, agora, o resultado financeiro está compatível com a alavancagem real da Americanas", disse Faria, acrescentando que a sazonalidade também favoreceu o trimestre devido às fortes vendas na Páscoa. O feriado, que normalmente é a principal data do primeiro trimestre para a varejista, caiu no segundo trimestre neste ano.