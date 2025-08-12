'Atitude de auto-humilhação para evitar o pior não é correta', diz Celso Amorim sobre tarifaço

Amorim relatou que ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse-lhe que o governo não está tendo facilidade de se comunicar com o centro do poder de Washington. Segundo o assessor especial, os canais de comunicação não estão fechados por parte do Brasil.

"Da nossa parte, os canais não estão fechados. Mas o próprio ministro me falou que, aparentemente, não há facilidade de contactar quem decide as coisas nos Estados Unidos", disse Amorim.

O assessor especial disse ainda que a Organização Mundial do Comércio (OMC) precisa ser "testada", mas ele reconhece que ela possui limitações provocadas por vetos de nomeações de juízes por parte dos Estados Unidos. Amorim disse ainda que a crise com os EUA é a situação mais complexa que lidou na carreira diplomática de seis décadas.

"É o mais complexo em muitos sentidos. O mundo está vivendo uma situação onde você está vivendo duas guerras com potencial de se tornarem guerras globais", disse Amorim.

Amorim disse ainda que defende que os países do Brics aumentem o comércio em moedas locais, deixando de lado o dólar. O diplomata afirmou que esse é um processo natural que é independente das vontades de líderes mundiais como Trump.

"Vai acontecer e é bom que aconteça. Isso vai acontecer até independentemente da vontade dos governantes pela maneira de atuar. A aceitação do dólar como moeda de reserva para todos está ligado ao sistema multilateral, isso não é uma coisa que nasceu à toa", afirmou Amorim.