Azul encerra operações em 14 cidades no Brasil e cortará 53 rotas; veja os locais

A Azul Linhas Aéreas encerrou operações em 14 cidades do Brasil e cortará 53 rotas de menor rentabilidade. As mudanças fazem parte de uma reestruturação da companhia aérea, que está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, sob o chamado Chapter 11.

As cidades afetadas foram anunciadas em fevereiro, e a suspensão das atividades ocorreu em março. Já as alterações nas rotas vêm sendo implementadas de forma gradual desde julho.

As mudanças foram apresentadas a investidores no início de agosto.