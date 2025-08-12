BB Asset, maior gestora do país, anuncia nova diretoria com nomes vindos do BB

A BB Asset, maior gestora de recursos do País, com R$ 1,75 trilhão em ativos, anunciou hoje sua nova diretoria, passo que se segue após a mudança do presidente, no mês passado, todos os passos antecipados pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na diretoria, boa parte dos novos nomes veio do Banco do Brasil, o controlador da gestora, que tem 2,7 milhões de investidores. Entre as novidades, Fabricio Reis, que chefiava a unidade de Captação e Investimentos do BB, vai passar a comandar a diretoria Comercial e de Produtos da gestora.

A diretoria de Gestão da BB Asset vai ser comandada por Bruno Martins, que era executivo da Tesouraria Global do BB. Já a diretoria de Governança, Regulação e Gestão Financeira da gestora vai ficar com Marcelo Marques Pacheco, que já era da BB Asset.