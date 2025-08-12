Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, puxadas por CPI dos EUA e perspectivas para Fed

O banco canadense cita que o núcleo do CPI mostrou que as pressões sobre os preços "pareceram um pouco mais intensas em julho, mas não há nada muito preocupante".

No campo comercial, EUA e China prorrogaram a trégua comercial por 90 dias, abrindo o caminho para que as duas maiores economias do mundo resolvam suas diferenças tarifárias.

Na Europa, o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha caiu para 34,7 em agosto ante 52,7 em julho. O índice alemão se deteriorou mais do que o da zona do euro como um todo, o que, para a Oxford Economics, significa que os analistas esperam que o impacto das tarifas se manifeste no curto prazo, antes que qualquer impulso dos novos gastos fiscais consiga compensá-lo. "Continuamos esperando que a economia alemã permaneça estagnada pelo restante do ano, com o crescimento acelerando apenas no início de 2026", conclui.

Já no Reino Unido, a taxa de desemprego ficou em 4,7% e os salários avançaram 5% no trimestre até junho, repetindo as variações dos três meses até maio.

Em Madri, o BBVA caiu 1,87% depois de confirmar que seguirá com sua proposta de aquisição do Banco Sabadell, que avançou 0,99%. Na última semana, houve a aprovação pela assembleia geral de acionistas da venda do TSB, divisão britânica do Sabadell, ao Santander e do pagamento de um dividendo de 2,5 bilhões de euros, o que levantou dúvidas sobre a viabilidade do negócio.

Na capital espanhola, o Ibex35 avançou 0,02%, a 14.859,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,85%, a 41.935,42 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,13%, a 7.754,94 pontos.