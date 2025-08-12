Bolsas de NY fecham em alta, com recorde de S&P 500 e Nasdaq, após CPI reforçar apostas ao Fed

As bolsas de Nova York fecharam nesta terça-feira, 12, em alta de mais de 1%, com o S&P 500 e o Nasdaq renovando recordes, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA vir dentro do esperado na comparação mensal e ligeiramente abaixo do previsto na anual, reforçando a tese de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortará os juros nas próximas reuniões.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,10%, aos 44.458,61 pontos. O S&P 500 avançou 1,13%, aos 6.445,76 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 1,39%, aos 21.681,90 pontos.

O CPI dos EUA subiu 0,2% em julho e, na comparação anual, avançou 2,7% no último mês, repetindo a variação de junho. Enquanto isso, o índice VIX, conhecido como "termômetro do medo" em Wall Street, caiu 8,80%, no menor nível desde janeiro.