BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 4,2 bilhões no 2º trimestre, alta de 42% em um ano

O BTG Pactual encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro e receitas recordes em todas as linhas de negócios, conforme release de resultado divulgado nesta terça-feira, 12. O lucro líquido ajustado foi de R$ 4,182 bilhões no período, representando um crescimento de 42% frente ao mesmo intervalo de 2024. Em comparação ao primeiro trimestre, que somou R$ 3,367 bilhões, o lucro líquido ajustado ficou 24,2% maior. Sem ajuste, o lucro líquido fechou o primeiro trimestre em R$ 4 bilhões, 42% acima do mesmo trimestre do ano passado.

As receitas totais subiram para R$ 8,294 bilhões no segundo trimestre, alta de 38% frente ao mesmo intervalo de 2024 e de 21% em relação ao primeiro trimestre.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) subiu para 27,1% no segundo trimestre, de 22,5% de igual período de 2024 e de 23,2% no primeiro trimestre.