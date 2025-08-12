Caixa Seguridade tem lucro líquido recorrente de R$ 1,028 bi no 2tri25 alta anual de 57,3%

A Caixa Seguridade registrou lucro líquido de R$ 1,028 bilhão no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 57,3% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O resultado foi novamente impulsionado pelo desempenho das empresas em que a holding, controlada pela Caixa Econômica Federal, tem participação.
As receitas operacionais cresceram 42,7% em um ano, para R$ 1,369 bilhão. A maior parte, R$ 797,2 milhões, veio dos resultados das participações, aumento de 50,2% em um ano, ainda conforme a companhia.
O resultado financeiro ficou em R$ 27,7 milhões, volume 156,1% superior frente ao mesmo período de 2024. Segundo a Caixa Seguridade, esse desempenho foi impulsionado pela melhora na rentabilidade das carteiras em função da elevação da taxa Selic, e pelo maior saldo médio de aplicações.
O resultado financeiro representou 32,3% do lucro líquido do trimestre, com destaque para a Caixa Vida e Previdência, que respondeu por 50,2% desse total.
Em seguros, as empresas do Grupo arrecadaram R$ 2,381 bilhões, queda anual de 2,4%. O desempenho foi influenciado pelo seguro prestamista, em que a arrecadação caiu 42,7%, para R$ 332,9 milhões. Segundo a holding, a redução no volume de prêmios emitidos foi influenciada pelo cenário de taxa de juros elevadas, com impacto no custo do crédito comercial, e consequente redução no volume de comercialização de seguros vinculados às operações de crédito.
No seguro habitacional, que é a linha de maior representatividade, houve alta de 11,8% em um ano, para R$ 984,6 milhões. O crescimento é atribuído pela companhia ao aumento da carteira de crédito habitacional da Caixa.
A sinistralidade da carteira de seguros do grupo subiu 34,3 pontos porcentuais em um ano, para 25,1%. De acordo com a empresa, essa variação é efeito da ocorrência de eventos extraordinários em 2024, que impactaram os ramos prestamista e habitacional, com o aumento no volume de avisos relacionados às fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.
Nos chamados negócios de acumulação, a Caixa Seguridade reportou receita de R$ 925,8 milhões, alta de 13,1%. No produto mais importante, a previdência privada, a arrecadação bruta foi de R$ 5,689 bilhões, 5,2% menor que no mesmo período do ano passado, enquanto a receita, proveniente das taxas de administração, subiu 5,1%, para R$ 463 milhões.
A taxa de administração média dos produtos de previdência da holding caiu 0,03 p.p., reflexo do mix de fundos que compõem as reservas, com maior alocação em fundos conservadores.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.