China anuncia alterações em medidas de controle de exportação contra empresas dos EUA

O ministério do Comércio chinês anunciou a suspensão ou o fim de medidas de controle de exportação contra 28 entidades norte-americanas, à medida que negociações comerciais entre China e Estados Unidos avançam. Segundo um porta-voz do ministério, a partir desta terça-feira, 12, "as medidas relacionadas continuarão suspensas por mais 90 dias para as 16 entidades norte-americanas incluídas na lista em 4 de abril de 2025".

Para outras 12 entidades adicionadas em 9 de abril, as medidas deixarão de ser aplicadas.

Os comunicados publicados em 4 e 9 de abril incluíram 28 entidades americanas na lista de controle de exportação, proibindo "a exportação de itens de uso dual para essas entidades".