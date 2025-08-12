China cria construtora naval número 1 do mundo, impulsionada pela rivalidade com os EUA

Uma fusão de US$ 16 bilhões entre duas construtoras navais estatais na China está prevista para ser concluída esta semana, criando a maior construtora naval do mundo, enquanto os EUA buscam um caminho de volta ao negócio.

As construtoras navais americanas estão tentando recuperar o atraso após décadas de declínio da indústria marítima, embora os planos ambiciosos do presidente Donald Trump para reavivar a construção naval americana tenham enfrentado dificuldades recentemente. No curto prazo, a ameaça de Trump de impor taxas mais altas a navios fabricados na China está dando às rivais sul-coreanas e japonesas uma oportunidade para reconquistar participação de mercado.

A campeã chinesa se chama China State Shipbuilding, ou CSSC. Esta semana, ela deve absorver sua parceira na fusão, a China Shipbuilding Industry, e assumir a listagem exclusiva na Bolsa de Valores de Xangai, após a recente aprovação do acordo pelos órgãos reguladores.