CPI dos EUA sobe 0,2% em julho ante junho e taxa anual se mantém em 2,7%

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 2,7% em julho, repetindo a variação do mês anterior. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para julho altas de 0,2% e 2,8%, respectivamente.

Em junho, o índice cheio do CPI teve alta de 0,3% na comparação mensal e acréscimo de 2,7% no confronto anual.

O núcleo do índice do CPI - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,3% em julho ante junho. O resultado mensal veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.